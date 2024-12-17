Ahlatcı Çorum FK Altyapı Kaleci Antrenörü Nurettin Kabalak, özellikle Amed maçından sonra teknik direktör Serkan Özbalta ve takıma yönelik yapılan eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Çorum FK’nın, birçok takımın çıkmak için uğraş verdiği 1.Lig’de mücadele ettiğine vurgu yapan Kabalak, “Her hafta hocaya futbolculara yapılan olumsuz eleştiriler takıma zarar verir. Elimizdeki hocamıza ve sporcularımıza moral vererek, onlara destek olalım, çirkin tezahürat yapmayalım. Bu lige çıkmak isteyen çok takım var ama kolay değil. 3.Lig’den buralara gelmek için ne çabalar sarf ettik ama olmadı. Şimdi bu ligin keyfini çıkaralım” dedi.

Çorumspor’un eski kaleci ve antrenörlerinden, Ahlatcı Çorum FK altyapı kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, Amed maçından sonra özellikle sosyal medyada teknik direktör Serkan Özbalta ve futbolculara gösterilen tepkinin yersiz olduğunu ifade etti.

Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nurettin Kabalak, taraftarla seyirci arasında ciddi bir fark olduğuna dikkat çekerken, sürekli tepki göstermenin takıma ve hocaya zarar vereceğinin altını çizdi.

Birçok takımın 1.Lig’e çıkmak için büyük paralar harcayıp başaramadığını kaydeden Kabalak’ın, bu ligde oynamanın çok kıymetli olduğuna dikkat çektiği açıklaması şöyle: “Değerli Çorum FK taraftarları; Öncelikle taraftar demek şehrin tek profesyonel takımına tam destek veren, sahada ter akıtan sporculara moral ve motivasyon sağlayan kişilerdir. Ben çok iyi hatırlıyorum taraftarın desteğiyle mağlup durumdan o sahadan galibiyetle ayrıldığımızı. Unutmayın, taraftar ve seyirci aynı değildir. Taraftar seyirci gibi düşünmemelidir, seyirci takım iyi oynamıyor deyip evinde sıcak çayını içerek maça gelmeyen, 15 günde bir vereceği ücreti çok gören, soğukta üşümek istemeyen kişilerdir. Çorum FK şehrimizin 1. Lig’de oynayan güzide takımıdır. Kısıtlı bütçe ile oluşturulan bu takıma hep beraber destek olmalıyız. Her hafta hocaya futbolculara yapılan olumsuz eleştiriler takıma zarar verir. Serkan Hoca gittiği zaman gelen hocanın maliyeti yüksek olacağı gibi bu takımı her hafta galip getirebilecek mi? Bizzat kendim 30 sene profesyonel takımlarda antrenörlük yaptım. Gittiniz takımı biranda uçuramazsınız, bu nedenle elimizdeki hocamıza ve sporcularımıza moral vererek, onlara destek olalım, çirkin tezahürat yapmayalım, bu lige çıkmak isteyen çok takım var ama kolay değil. 3.Lig’den buralara gelmek için ne çabalar sarf ettik ama olmadı. Şimdi bu ligin keyfini çıkaralım o zaman.”