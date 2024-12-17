BEN OLMASAM TAKIM AMATÖRE KADAR DÜŞERDİ

Gençler Sokağı YouTube Kanalı’nda gece yarısı ‘+90 Gençlerbirliği’ programına canlı bağlantı yapan Başkan Osman Sungur, kendisinin başkanlık görevine gelmesiyle takımın amatör kümeye düşmekten kurtulduğunu iddia ederken, kulübe 110 milyon lira verdiğini belirtti ve “Benem kadar bu kulübü seven zor bulunur” dedi.

Ekonomik durumlarının iyi olduğunu ve ara transferde 3 oyuncu alacaklarını kaydeden Sungur, “Play-off garanti. Ara transferde 3 tane adam almamız lazım. Sol bek, santrafor lazım. Cillop gibi adam alacağım. Bazı oyuncularımıza da teklifler var. Etebo’ya büyük teklif var. 60 milyon TL bütçemiz var. Süper Lig bütçesi. Durumumuz iyi.

İyi bir futbol oynuyoruz. Önümüzde 3 tane kolay maç görünüyor. 3 maçta 9 puanı alın 50, 50 değil alın 100 bin TL. Bu 9 puanı da alacağımıza ve ilk 5’e gireceğimize inanıyorum. Yapacağımız 3 transferle Süper Lig’e çıkmamız içten bile değil” şeklinde konuştu.