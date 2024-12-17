Ahlatcı Çorum FK’nın 22 Aralık Pazar günü, sahasında Ankaragücü ile oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 17.hafta maçının biletleri passolig uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler Saat Kulesi yanındaki passolig noktasından ve www.passo.com.tr internet adresleri üzerinden satın alınabilecek.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI DA CEZALI!

Erzurumspor maçında taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Sağ kapalı ve Günel Kale Arkası tribünleri cezadan dolayı tüm blokları ile kapalı olacak.

Öte yandan Ankaragücü’nün Boluspor’la deplasmanda oynadığı maçı tribünden izleyen taraftarları da “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle cezalı oldukları için Ahlatcı Çorum FK maçını tribünden izleyemeyecekler.