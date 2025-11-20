Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Isıtma sistemi 24 Eylül tarihinde gece için aktif hale getirilmiş, sonrasında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sistem gece–gündüz kesintisiz olarak aktif durumda çalıştırılmaya başlanmıştır. Kalorifer sistemi normal şekilde çalışmakta olup tüm bina genelinde ısıtma sağlanmaktadır. Ayrıca gündüz mesai saatleri dışında geceleri de nöbetçi teknik personel görev yapmakta ve olası teknik aksaklıklara anında müdahale etmektedir."

Muhabir: Haber Merkezi