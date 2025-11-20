Çorumlu sanatçı Dursun Boran Oran’ın “Kuşlar ve Renkler” konulu resim sergisi, bugün saat 18.30’da Çankaya’daki Grup Sanat Galerisi’nde açılacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olan Dursun Boran Oran, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nin yöneticiliğinden emekli oldu, kendi atölyesinde sanatsal çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Eserleri Resim Heykel Müzesi’nde ve çeşitli özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, bu sergisinde, doğanın ritmini ve kuşların renkli dünyasını tuvallere yansıttığı eserleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sergi, 10 Aralık 2025 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.