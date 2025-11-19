Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Konser biletlerinin satışa sunulmasıyla birlikte bilet alma platformu yoğunluk nedeniyle çökerken, fiyatların yüksekliği sosyal medyada geniş yankı buldu.

TARKAN’DAN İSTANBUL’DA DÖRT KONSERLİK GERİ DÖNÜŞ

Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan, hayranlarını sevindiren konser duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Ünlü sanatçı, Ocak 2026’da Volkswagen Arena’da dört özel konser vereceğini açıkladı. Takipçileriyle paylaşım yapan Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacağını duyurdu.

BİLETİX ÇÖKTÜ

Konser biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda bilet alma sayfasına yöneldi. Yoğun talep nedeniyle biletix.com üzerinde erişim sorunları yaşandı ve platform kısa süreliğine kullanılamaz hale geldi. Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar "hata" ve "beklenmeyen yoğunluk" uyarılarıyla karşılaşırken, bazı kullanıcılar saatlerce sayfa yenilemek zorunda kaldı. Yoğunluk sosyal medyada geniş tartışmalara neden oldu.

BİLET FİYATLARI TEPKİ ÇEKTİ

Tarkan konserlerinin bilet fiyatları da en az yoğunluk kadar gündem oldu. Biletix üzerinde listelenen fiyatlara göre en uygun kategori biletleri 14 bin 775 TL’den satışa sunuldu. VIP ve özel alan kategorilerinde ise fiyatların çok daha yüksek olduğu görüldü. Birçok kullanıcı fiyatların beklenenin üzerinde olduğunu belirterek sosyal medyada tepki gösterdi. Buna rağmen bazı kategorilerde biletlerin dakikalar içinde tükendiği bildirildi.