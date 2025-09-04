Küresel çapta birçok kullanıcısı olan Google, YouTube, Gmail ve Spotify'a erişim konusunda sıkıntı yaşadı. 4 Eylül 2025 Perşembe günü kullanıcılar dijital platformlara girmekte zorlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan aksaklıklar 'Google çöktü mü?' 'Youtube çöktü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Sunucu kaynaklı olabileceği düşünülen problemler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sabah saatlerinde başlayan erişim sıkıntısı hala devam etmekte.

Google'a bağlantıda yaşanan sorunun 10:10 itibariyle Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Hırvatistan ve Ermenistan gibi pek çok ülkede görüldüğü öğrenildi.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep etti" açıklamasını yaptı.

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN UYARISI YAPILMIŞTI

Google, 28 Ağustos'ta yayınladığı uyarı bildiriminde, 2,5 milyarın üzerindeki kullanıcısı için 'veri ihlali' risklerinin yaşanabileceğini belirtmiş ve Gmail şifrelerinin değiştirilmesini istemişti.