Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sivas ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, bugün Çorum'da hava parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 14, en yüksek 28 derecek.

Yarın az bulutlu, en düşük 13, en yüksek 31 derece.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

6 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 14, en yüksek 29.

7 Eylül Pazar günü hava parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 15, en yüksek 27.

8 Eylül Pazartesi günü hava parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 11, en yüksek 26 derece.