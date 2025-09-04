İl Başkanı Nuri Kuşcu beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve parti yöneticileri ile birlikte Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak yeni döneme "Bismillah" dedi.

Nuri Kuçcu Başkanlığı’ndaki Çorum İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: “Ömer Karslı, Kadir Boruç, Sinan Kaya, Kemal Kurt, Mehmet Akif Alagöz, Mehmet Atıf İmal, Ali Bulut, Abdullah Demirten, Ali Seçil, Mehmet Akif Bilge, Erhan Ceylan, Servet İçten, Oğuzhan Nartok, Adem Kellegöz, Mustafa Genç, Sinan Demir, Aykut Hışır, Ercan Çayır, Muhammed Emin Zorlu ve Samet Nalçacı.”

Bu arada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla ise, yeni iş yerlerinde Nuri Kuşcu ve Ferhat Yeğen'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR