Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kayhan'ın husumetlisi 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandığı açıklandı. 3 ayrı suçtan sabıkalı Gül'ün, 2 kez cezaevinde yattığı ve Savcı Kayhan ile eski husumeti nedeniyle cinayeti işlediği açıklandı.

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda, dün saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan ile husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşandı.

Gül, tartışma sırasında, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının hemen ardından, olayın yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı ileri sürüldü ancak bu konuda resmi veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor. Bu iddia daha sonra açıklığa kavuştu. Kayhan'ın yemek için restoranda bulunduğu anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra yaptığı ikinci açıklamada, 2 sene önce garson olarak çalışan Gül'un kadına kadına şiddet, ısrarlı takip gibi suçlardan 3 sabıkası olduğunu, 2 kez cezaevinde kaldığı bilgisini vererek, "Savcı Kayhan'ın müşteri olarak sürekli işletmeye gittiğini, katil zanlısı ile eski bir husumeti bulunduğu ve zanlı Gül'ün akşyam saatlerinde işletmeye geldiği" ayrıntısı paylaşıldı.

Saldırının ardından yapılan haberlerde, "Savcı Kayhan ile Gül'un uzun zamandır tanıştıkları, birlikte fotoğrafları olduğu belirtilerek, davalardan kaynaklı bir husumet bulunmadığı, Mustafa Can Gül, 14 yaşından itibaren bölgede kasaplık yaptığı, madde bağımlısı olduğu, madde etkisi altında restorana ve başka lokasyonlara zarar verdiği" gibi bilgiler aktarıldı."