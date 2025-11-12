Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, bazı köy yollarındaki sorunlara ilişkin daha önce ilgili kurumlara dilekçeler sunduklarını belirterek, “Bu konularda yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerimizi sürdürüyoruz” dedi. Kara, bölge halkının ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıların çözümü için girişimlerin devam ettiğini ifade etti.

Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin ise belediye mücavir alanı ve özel idare sorumluluğundaki yerlerde yaşanan imar ve mülkiyet sorunlarına dikkat çekti. Metin, coğrafi yapısı itibarıyla tarımsal işlevi bulunmayan 3. ve 4. derece marjinal arazilerin, geçmişte parselasyon yoluyla vatandaşlara satıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız bu yerlerden hisseler almış, devletimizin çıkardığı imar barışı kanunu kapsamında da yapı kayıt belgesi edinmişlerdir. Bu doğrultuda belediye kapı numaralarını belirlemiş, adres güncellemeleri yapılmış ve YEDAŞ tarafından elektrik verilmiştir. Şu anda birçok aile bu bölgede daimi olarak ikamet etmektedir.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

Engelli bireylerin ailelerinin de bu alanlarda yaşamayı tercih ettiğini belirten Metin, “Deprem gibi acil durumlarda hastalarına müdahale edebilmek için evlerinin bahçelerinde yaşamayı sürdürüyorlar” dedi.Ayrıca, söz konusu arazilerin kil zemin yapısı nedeniyle tarıma elverişli olmadığını, bu yüzden sadece birkaç meyve ağacının yetiştirilebildiğini vurgulayan Metin, “Su sorunu nedeniyle sebze ya da diğer ürünlerin ekimi imkânsız hale geliyor. Buna rağmen vatandaşlarımızın cezalarla karşı karşıya kalması mağduriyet yaratıyor” ifadelerini kullandı.Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ise yapılan ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Gündeme gelen tüm sorunlarla yakından ilgileneceğiz ve gerekli kurumlarla istişare içinde olacağız” dedi.