AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gün süren programda şehir-mekân ilişkisi, medeniyet perspektifi, şehir planlama, kentsel dönüşüm, demografi ve geleceğin şehirleri gibi birçok başlık akademisyenler, mimarlar ve şehir plancıları tarafından ele alındı. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla başladı.

Başkan Aşgın, zirvenin ikinci günü gerçekleşen “Şehir ve Yönetim” oturumuna müzakereci olarak katıldı.

Şehirlerin geleceğinin ortak akılla ele alınmasının önemine dikkat çeken Başkan Aşgın, “Şehircilik alanındaki her gelişmeyi yakından izliyor, Çorum’da hayata geçirdiğimiz projelerde bu birikimden faydalanıyoruz. Medeniyetimizin şehir anlayışını koruyarak daha yaşanabilir bir Çorum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR