KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen program çerçevesinde, Çorum’dan 25 firmadan 40 kişi Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Model Fabrika’ya teknik gezi düzenledi.

Yalın üretim, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren Model Fabrika, işletmelerin üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve israfı önlemek amacıyla kurulmuş bir merkez olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, burada uygulamalı örneklerle yalın üretim tekniklerini ve dijital dönüşüm süreçlerinde kullanılan yenilikçi yöntemleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu tarafından katılımcılara fabrikanın kuruluş amacı, yürütülen projeler, işletmelere sağlanan destek mekanizmaları ve başarı hikâyeleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Berberoğlu, fabrikanın üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve kaynak tasarrufu sağlama konusundaki katkılarına değinerek, KOBİ’lerin bu dönüşümden nasıl yararlanabileceklerine dair bilgiler aktardı.

KOSGEB ve Çorum TSO yetkilileri, etkinliğin temel amacının işletmelerin dijital ve yalın dönüşüm konularındaki farkındalığını artırmak ve verimliliklerini yükseltmek olduğunu vurguladı. Yetkililer ayrıca, saha ziyareti sonrasında destek programlarından faydalanma potansiyeli bulunan işletmelerin belirlendiğini ve bu firmalara süreç boyunca rehberlik edileceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen bu iş birliğinin, Çorumlu KOBİ’lerin teknolojiye uyum sağlamasında ve rekabet gücünü artırmasında önemli bir adım olması bekleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK