Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania imzası taşıyan yapım, Venedik Film Festivali’nde “Gümüş Aslan” ödülüne layık görülerek uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden en küçük kurbanlardan biri olan 6 yaşındaki Hind Rajab’ın acı hikâyesini konu alan film, 355 kurşunun isabet ettiği araçta şehit edilen Hind’in dramını çarpıcı bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.

Filmin ilk gösterimi 24 Ocak tarihinde AHL Park Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi. Film, 26-27-28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde her gün saat 19.00’da izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Sinema bileti ücretinin 100 TL olduğu belirtilirken, rezervasyon ve detaylı bilgi için 0 (552) 850 74 12 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği bildirildi.