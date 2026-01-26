Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla 28 Ocak Çarşamba günü saat 16.00’da açılacak.

İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan törenin, kentin sosyal ve kültürel hayatı açısından önemli bir adım olması hedefleniyor.

Modern altyapısı ve çok amaçlı kullanım imkânlarıyla hizmet verecek olan TSO Kültür ve Konferans Salonu’nun; konferanslar, paneller, toplantılar ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Açılışın ardından salonun, Çorum’un kültürel ve ekonomik vizyonuna katkı sunacak birçok organizasyona kapılarını açması planlanıyor.