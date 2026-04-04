1950-1980 DOĞUMLU DEĞİŞİM KUŞAĞI...

1950-1980 yılları arasında doğan kuşak belki de 3.000 yıllık kayıtlı insanlık tarihinde en hızlı değişime şahit olan bir kuşak! Evet geçmişten bugüne elbette birçok değişimler yaşandı ama bu kuşak kadar hızlı bir değişime şahit olan bence başka bir kuşak olmadı. Şöyle ki, bu kuşak;

-Hem mors alfabesi ile, hem de cep telefonu ile mesaj göndermiş tek kuşaktır,

-Bayramlarda hem tebrik kartı atan, hem de cep telefonu ile sms atan tek kuşaktır,

-Santral görevlisine arama siparişi yazdırıp telefon zilinin çalmasını bekleyen ve hem de anlık görüntülü konuşmayı yapan tek kuşaktır,

-Hem idare lambası, hem de florasan lambası altında yaşayan tek kuşaktır,

-Hem kara tahtayı, hem de bilgisayarı kullanan tek kuşaktır,

-Hem at arabasına, hem de uçağa binen tek kuşaktır,

-Hem kara sabanı, hem de çok fonksiyonlu tarım makinalarını kullanan tek kuşaktır,

-Hem çamurla hem de tabletle oyun oynayan tek kuşaktır,

-Gıdanın en doğalını ve en sahtesini gören-bilen-yiyen tek kuşaktır (ama henüz yapay et yemediler).

-Tüm gıda ürünlerini kendi üretirken bütün gıda ürünlerini marketten almaya başlayan tek kuşaktır,

-Sadece askerlik için köyünden dışarı çıkabilirken bugün 2 parmak dokunuşuyla dünyanın tüm noktalarına ve bilgisine ulaşabilen tek kuşaktır.

Sadece şunu düşünün; 3.000 yıldır kullanılan kara saban bu kuşak zamanında kalktı. Neredeyse insanlık tarihiyle eşzamanlı ulaşım aracı olarak kullanılan at-eşek arabası bu kuşak zamanında ortadan kalktı.

Binlerce yıldır kullanılan mum, idare lambası, gaz lambası bu kuşak zamanında kalktı.

Belki 3.000 yıldır devam eden yüzyüze iletişim ve selamlaşma bu kuşak zamanında evrime uğradı. Bu kuşak asırlardır bahçede bulunan ayak yolunun eve taşındığını gören bir kuşak.

Belki daha hızlısı ileride olacaktır ama insanlık tarihinin şimdiye kadarki en hızlı değişimine bence ülkemizde 1950-1980 yılları arasında doğanlar şahit oldu. 1950 yılından önce doğanlar bu değişimi gördü ama yaşları gereği büyük çoğunluğu bu değişime uyum sağlayamadı, 1980 yılından sonra doğanlar ise önceki yaşamı sadece şehir efsanesi olarak biliyorlar ve öyle bir yaşama inanamıyorlar.

Ne dersiniz, bu kadar hızlı bir değişime şahit olan başka bir kuşak olmuş mudur? (Oya Koşal Ertalay sayfasından alınmıştır.)

Bu gerçek karşısında şapka çıkarmayıp da ne yapabilirsiniz? İnsanoğlu Taş devrinden beri tekerleği buldu, onu at arabasına ya da öküzlerin çektikleri kağnıya taktı. Binlerce yıl onu kullandı. Ama teknolojinin en hızlı değişimine işte bu kuşak tanık oldu. Yani bebeğin altına öllük konmasını da, bez bağlanmasını da bu kuşak görme şansına sahip oldu.

Sen gel de hani sınıflamak için alfabede harf bırakmadığımız için Q kuşağı diyeceğimiz nesle anlat bunu nasıl anlatacaksan.