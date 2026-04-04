İşin doğrusu çok ilgilendiğim bir konu değil. Kim nasıl yaşarmış, ne yaparmış…

Özel bir okulunun münazara konusu olduğu için kendime dert edindim.

Sanırım meseleye nereden baktığınız önem arz etmektedir.

İnternete şöyle bir baktım, özel yaşamla ilgili çok fazla bir şey de bulamadım.

Birkaç mahkeme kararı var o kadar…

Mesele; özel hayatın gizliliği, mahremiyet olunca…

Mahkeme, ünlülerin lehinde bir karar vermiş.

Şöyle denmiş: “toplumun bir kesiminde oluşan merak duygusunun tatmini amacıyla sanatçının özel yaşamının basın ve yayın araçları kanalıyla haberleştirilmesinde ve eleştiri konusu edilmesinde kamu yararı bulunduğu” söylenebilir. “Ancak bu durum, sanatçının özel yaşamının her türlü detayına kadar haberleştirilebileceği biçiminde anlaşılamaz. Sanatçının kamuya mal olması özel yaşamını Anayasa'nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı güvencesinin kapsamı dışına çıkarmaz.”

Anayasa’nın 20. Maddesine göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Açık ve net özel hayatın gizliliği anayasal güvence altındadır. Hiçbir kişi, kişinin özel hayatını konu edinici görüntü, ses, yayın olarak ifşa edemez.

Konumuz ünlülerin özel hayatı…

Medyada ünlülerin yaşamı konu edilmeli mi, edilmemeli mi?

Kişisel fikrimi gayet açık ve net söylüyorum: Bilinmezlik, gizlilik çok iyi bir şey değildir.

Bu toplum ne çekti ise yasak ve baskılardan çekmiştir.

Bilinmezlik ve gizem hep merak edilmiştir.

Suçların birçoğu merak duygusu ile işlenmez mi?

Biraz da argo bir cümledir: “Kişinin başına ne gelirse meraktan gelir.”

Bilinmezlik aynı zamanda hurafe, abartı, efsane, masal kavramlarını da beraberinde getirir.

Gelişmemiş toplumların en büyük hastalığı abartıdır.

Her şey çok abartılır.

Bilmek, görmek, kanaat getirmek abartının önüne geçer.

Kişi bildiği kadardır!

Bilirse yanlışa düşmez.

Kimse kusura kalmasın, ünlülerin yaşamı bir özenti doğurabilir, kişileri yanlışa sürükleyebilir, algısı hâkimdir.

Hatta çoğu kişi çocuğunu, sosyal medyadan, TV ekranlarından uzak tutmaya çalışır.

Ne acı değil mi?

Hatırlar mısınız bilmem: Türk filmlerinin sıkça konusu olmuştur. Kötü niyetli insanlar tarafından kırsalda yaşayan eli yüzü düzgün kızlar, “Seni artist yapacağım” diyerek, kötü yola itilmişlerdir.

O kadar çok örnek vardır ki, insan insanlığından utanır.

Ünlülere yapılan haksızlığa ne demelidir: Ünlü kişiler bir şeyleri başarmış, belli bir tanınırlığa erişmiş kişilerdir.

Sanki “kötü insanlarmış” algısı oluşturulmaktadır.

Ünlülere yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

Neden ünlülerin özel hayatı gizlenmelidir?

Bu sorunun cevabının -kimse kusura kalmasın- verilmesi gerekmez mi?

Bu kafadan hızla uzaklaşılmalıdır.

Ünlülerin de bir insan olduğu, sıradan insanlardan bir farkının olmadığı unutulmamalıdır.

Bilinen, görünen, aleni, somut, elle tutulur şeylerden korkmamalıdır.

Ünlüler bizim baş tacımızdır.

Korkulacak, kabul edilemeyecek, uzak durulacak bir yaşamları yoktur.

En az bizler kadar dürüst, temiz, düzgün insanlardır.

Tek suçları bir şeyleri başarmış olmaları, ülke çapında bir üne kavuşmaları, bilinir olmalarıdır.