Türk gençlerine ilham olan bir çiftçi hikâyesi:

Sencer Solakoğlu, orta ve lise eğitimini İsviçre’de tamamladıktan sonra üniversite eğitimini ABD’de aldı. Bugün ise Bursa Karacabey’de binlerce dönümlük arazide tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütüyor.

6 bin dönümü aşkın arazide buğday, mısır ve yonca üretimi yaparken; binlerce büyükbaş hayvanla et ve süt üretimi gerçekleştiriyor. Süt ve mısır verimliliğinde dünya çapında öne çıkan üreticiler arasında gösteriliyor.

Henüz 11 yaşında yurt dışına giden Solakoğlu, ABD’de davranış bilimleri alanında akademik çalışmalar yaptı. Birçok dili ileri seviyede konuşabiliyor. Tüm dünyada fırsatlar önüne çıkmasına rağmen ülkesine yatırım yapmayı tercih etti.

2008 yılında dikkat çeken bir karar alarak çiftçiliğe yöneldi ve Feyz Çiftliği’ni kurdu. Bugün, binlerce dönüm arazide üretim yapıyor.

Yaklaşık 2 bin hayvanlık süt çiftliğini yönetiyor. İnek başına günlük ortalama 40 litre süt verimine ulaşıyor.

Ayrıca yemini kendisi üretiyor, gübreyi tarlada değerlendiriyor ve üretim sürecini tamamen entegre bir sistemle yönetiyor. Sağım sisteminden çiftlik altyapısına kadar birçok detayı kendi kurdu. Çalışanlarını da bizzat yetiştirerek, akademik veriler ışığında bilinçli bir üretim modeli oluşturdu.

Kurduğu sistem sayesinde, dünya süt verimliliğinde ilk 10 içinde yer alan örnek çiftliklerden biri olarak gösteriliyor.

Yabancı uzmanlar ve heyetler sık sık çiftliği ziyaret ederek bu modeli inceliyor. Toprağı işleyen, üreten ve geliştiren bir yaklaşım sergileyen Solakoğlu, modern tarım teknikleriyle örnek olmaya devam ediyor.

Gölge Tarım Bakanı Sencer Bey 31 Mart’ta Çorum’a gelmiş, Ticaret ve Sanayi Odası’nın konferans salonunda çiftçilerle buluşmuş, onlarla bir sohbet toplantısı yapmıştı. Binlerce dönüm arazi kiralayıp 1700 kadar sağmal inekle yaptığı süt üretiminden, ırkların ıslahından, tohum ve tohum ıslahından bilgiler verdi. Bu işletme takdir edersiniz ki öyle 3 - 5 insanla yürütülemez. Yüzlerce insan bu işletmede istihdam ediliyordur elbette.

Sohbet esnasında çok ilginç bir şey söyledi, inanamadım:

Her şeyi bilen Google dayıya ‘Çiftçilere kepek ekme tavsiyesi yapan Tarım Bakanımız kim?’ diye sordum. ‘Böyle bir bilgiye ratlanmadı’ yazısını görmek isterdim. Ne yazık ki Google’dan aynen aktarıyorum:

21 Eylül 2021 tarihli krt tv'de yayınlanan şimdiki zaman programına konuk olan Gökhan Günaydın'ın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Trakyalı çiftçilere ‘kepek ekin’ tavsiyesinde bulunduğu iddiasıdır. Bunu Trakya'dan Çatalca'lı çiftçiler, Gökhan Günaydın'a hayretle anlatmışlar. Biz daha neler göreceğiz acaba? Kepek denen yem maddesinin ekilmesi tavsiyesinde bulunan bir tarım bakanımız var!

İnanmıyorsanız açın bilgisayarınızı siz sorun. Kepeğin ne olduğunu ,nasıl elde edildiğini bilmeyen adam Türkiye’de Tarım Bakanı. 2000’e yakın inekle günde 60-70 ton süt üretimi yapan adam Gölge Tarım Bakanı.

Fıkrayı bilirsiniz. Bekri Mustafa, içkisiyle meşhur, hatta bu alanda üstat sayılan bir kişilik. Bir gün bir camide her nasıl olmuşsa hoca efendi rahatsızlanmış. Musallada bekleyen cenazenin cenaze namazını kıldıracak durumu yokmuş. Cemaat sağa sola bakmış, Bekri Mustafa’yı görmüşler. Sırtında cübbesi, saç sakal, onu hoca efendi zannetmişler, yakalayıp yaka paça tabutun başına dikmişler. “Yahu etmeyin efendiler, ben bu işlerden anlamam” dese de arkasında saf tutmuşlar.

Bekri Mustafa bakmış olacak gibi değil. Çaresiz tabuta eğilip birşeyler fısıldamış. Namaz kılınıp cenaze kalkınca meraklının biri Bekri Mustafa’ya yaklaşıp “Allah aşkına hoca efendi, sen o mevtaya ne söyledin?” diye sormuş. Bekri de adama “Ona eğer sana bu dünyadan ne haber diye sorarlarsa, Bekri Mustafa camiye imam oldu. Cenaze namazı kıldırıyor de, onlar anlarlar dedim ” demiş.