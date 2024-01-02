Ne mümkün
Sesini duymak
Çiseleyen yağmurun
Yağıyor ama
Yükselen öfkesi tıpkı
Yanardağın
Patlayana dek
Duymayız ama
Ah o kokusu
Çatlayan tomurcuğun
Nasıl da kırmızı
Burcu sesiyle şafağın
O mektup ki
Pulu düş olan
Çağırır albenisiyle hiçliğin
Varlığı bilene
24 Ağustos 2022
*
GİDİLİP DE DÖNÜLMEYEN
Gazel gazele kaldık
Yazısında rüzgârın
Kardelen açmaya
Kuytusunda kışın
Nasıl da ilkyaz ama
Daği türkülerdik
Yedi ikliminde rüzgârın
İndikçe yazıya
Bozlak tüten
Âlemşümul acılarla
Kırık havaları esirgeyen gök
Kökleri yıldızlarda
Semah dönmeye
Nabzı semai atan
Hemhâl cihanla hep
Hangi sondu ilk
Kara-deliğin üfürdüğü
Gidilip de dönülmeyen
Aralık 2023