Ne mümkün

Sesini duymak

Çiseleyen yağmurun

Yağıyor ama

Yükselen öfkesi tıpkı

Yanardağın

Patlayana dek

Duymayız ama

Ah o kokusu

Çatlayan tomurcuğun

Nasıl da kırmızı

Burcu sesiyle şafağın

O mektup ki

Pulu düş olan

Çağırır albenisiyle hiçliğin

Varlığı bilene

24 Ağustos 2022

*

GİDİLİP DE DÖNÜLMEYEN

Gazel gazele kaldık

Yazısında rüzgârın

Kardelen açmaya

Kuytusunda kışın

Nasıl da ilkyaz ama

Daği türkülerdik

Yedi ikliminde rüzgârın

İndikçe yazıya

Bozlak tüten

Âlemşümul acılarla

Kırık havaları esirgeyen gök

Kökleri yıldızlarda

Semah dönmeye

Nabzı semai atan

Hemhâl cihanla hep

Hangi sondu ilk

Kara-deliğin üfürdüğü

Gidilip de dönülmeyen

Aralık 2023