‘Dönek’in TDK’na (Türk Dil Kurumu) göre sözcük anlamı; “İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse), kahpe.” anlamına gelir. Dönme ve değişim evrensel bir kuraldır. Her şey döner, her şey değişir. Sonuçta dünyamız da dönüyor.

Kumar makinasındaki disk te dönüyor. Dönen diskte kazanmak ta var kaybetmek te. Disk dönerken kazanırsan kâra dönüyor, kaybedersen zarara. Siyasette dönekler ikisini birden yaşıyor. Kendisi için kâra dönerse, toplum için zarar oluyor.

AKP’de umduğunu bulamayınca ayrılan, yeni parti kuran Abdüllatif Şener, kendi ili olan Sivas’tan bile seçilemedi. Milletvekilliği getirisi için “CHP’ye bari döneyim” derken, kurucusu olduğu AKP’ye; “AKP iktidarında yapılan yolsuzluk, cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tüm yolsuzlukları toplasanız fazladır” dedi.

Duyduk ki CHP’de bu dönem aday göstermemişler ve AKP’liler işsiz olan oğlunu TBMM’de seçimlerden 4 gün önce işe almışlar. CHP’den aday gösterilmiyorsun, AKP oğluna kıyak yapıyor. Eh dönmek için en uygun zaman haliyle. Döneklik ince zanaat, mevsimi var, genellikle ya seçimlerden önce, ya da sonra olur. Dönekler için hasılat mevsimi seçimlerdir.

Memleketin tek döneği A. Şener mi? Daha ne dönekler var. Saysam kitap olur. Ülkenin kaderinde rol oynayan ve güncelliğini koruyan birkaç dönek sayalım.

“AKP’nin ve saray rejiminin miadı doldu” diyen, Teğmen M.A.Çelebi AKP’ye döner dönmez ilk sözü; “Ben devlet adamıyım” oldu.

“Bizans bile pek çok AKP’liden daha millidir, daha Türk’tür” diyen Tuğrul Türkeş MHP’den AKP’ye geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan için; “Erdoğan israf, itham, inkâr ve iftiradır… Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir… Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış… Başkanlık sistemi ihanet sürecidir, demokrasinin idam fermanıdır… Aile boyu yolsuzluğa battı… Diktatörlüğünü ilan etmek istiyor… Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz.” dedi fakat AKP ile ittifak kurdu.

“Harun gibi geldiler Karun oldular… AKP gibi firavunlaşmayacağız, AKP Amerikan mandasıdır” diyen eski Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş şimdi AKP’de.

Bunca dönekliğin sektör haline geldiği şu dünyada, bir de gel “Yolundan, ilke ve ideallerinden dön, canını bağışlayalım” diyen Sultana karşı; “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” deyip, idam sehpasına yürüyen Pir Sultan Abdallar var.

Diğer yandan Galileo Galilei “Dünya dönüyor” dediğinde dünyanın dönmediğini iddia eden kilisenin itibarı sarsılıyor.

Soru yalın; “Galileo dünya dönmüyor de canını bağışlayalım”

Galileo çaresiz orta çağın kara ve kör yobazlığı Galileo’yu asacaklar, son anda mahkemede bağırıyor. “Hayır, dünya dönmüyor” canını kurtarmış cezası ömür boyu ev hapsine çevrilmişti, insanlardan yalıtıldı. Mahkeme çıkışında mırıldandığı söz tarihe geçti; “Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor”

Abdüllatif Şener’in dönekliği muhteşem oldu. Üyesi olduğu partiye oy vermiyor ihanet. “Boş oy verdim” diyor, sandıktan hiç boş oy çıkmıyor, yalan.

Yalan, dolan, talan, ihanet, döneklik hepsi birbirine karıştı, döneklikle de kalmadılar okunu çıkardılar. Sadece dönseler fırıldak oldular diyecektim, döne döne yuvarlak oldular.