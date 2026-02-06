Vali Çalgan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Vali Çalgan, mesajında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, acıların ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade etti. Büyük felaketin ardından milletin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaralarını sarmaya çalıştığını vurgulayan Çalgan, devletin de şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Depremlerin yıkıcı etkilerinin azaltılmasında tüm kesimlere önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Vali Çalgan, “Depreme hazırlıklı olmak yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Bu bilinci canlı tutmak, geleceğimizi güvence altına almanın en önemli adımıdır” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çalgan, mesajının sonunda milletin bir daha böyle büyük acılar yaşamaması temennisinde bulunarak, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR