Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin 3. yılında acı hala ilk günkü gibi taze, kayıplar ise dinmeyen bir özlemle anılıyor.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan iki büyük depremi yaşadı. İlki sabah saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana geldi. Sarsıntı 60 saniye sürdü. İkinci deprem ise Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yaşandı ve 45 saniye sürdü.

Deprem Kahramanmaraş'ın yanında Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ olmak üzere 11 ilde ve bu illere bağlı 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede büyük yıkıma yol açtı. Depremleri takiben 40 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

108 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerde 35 bin 355 bina yıkıldı. On binlerce bina ağır, orta ve hafif derecelerde hasar aldı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Yüzyılın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremlerin Türkiye'ye ekonomik maliyeti ise 104 milyar dolar oldu.

Bölgede depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında bugüne kadar 455 binden fazla konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İnşa çalışmaları hızla devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinde bulundu.

Gecenin karanlığına rağmen Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden vatandaşlar yakınlarının kabirlerini sulayıp çiçek bıraktı.

Türk bayrakları ile donatılmış mezarların çevre temizliğini ve bakımını da yapan ziyaretçiler, yakınları için dua edip Kur'an okudu.

Ziyarette depremzedeler yaktıkları ateşin başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince mezarlıktaki vatandaşlara ücretsiz ikramlarda bulunuldu.

Depremde enkaz altındaki kızının elini tuttuğu fotoğrafla gündeme gelen baba Mesut Hançer de kızının mezarı başına geceden gelenler arasında yer aldı.

Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Hançer ve eşi Gülseren Hançer felaketin üçüncü yıl dönümünde de kızlarının mezarı başındaydı. Hançer, Anadolu Ajansı'na yaşanan acının bir an olsun dinmediğini söyledi.

Enkaz altında kızının cansız bedenini bulduğu anları anlatan Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara’dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik." diye konuştu.

PAZARCIK

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından hazırlanan deprem konulu sinevizyon gösterimi sırasında katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Belediye Başkanı Haydar İkizer'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.

İlçede hayatını kaybedenler için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba ikramlarda bulunuldu.

Anma programı, depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

HATAY

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİ DUA OKUDU

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

İSKENDERUN

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Programda, 3 semavi dinin temsilcileri yan yana dua etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, anmaya katılanlara çorba ikramında bulundu.

ADIYAMAN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Adıyaman'da saat 04.17’de binlerce kişi, Asrın Felaketinde duran saat kulesinin önüne kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi sessizce yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

