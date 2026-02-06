Çorum’un 2025 yılında son 55 yılın en kurak sezonunu yaşadığını vurgulayarak, barajlardaki su rezervinin kritik seviyelere gerilediğini açıklayan Zahir, “İki yıl önce barajlarımızda 45 milyon metreküp su vardı. Bir yıl önce bu rakam 19 milyon metreküpe düştü. Bugün itibarıyla ise barajlardaki su miktarı 6 milyon metreküp seviyesinde” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın tarafından daha önce 17 kuyunun açıldığının kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Zahir, “Gelecek hafta 2 kuyu daha açılarak hizmete alınacak. Şehrimizin susuz kalmaması için bütün imkânlarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.

Zahir, su yatırımlarına ayrılan bütçelere de değinerek, Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Su İşleri Müdürlüğü için yaklaşık 800 milyon liralık bütçe ayırdığını ve bu bütçenin tamamının kullanıldığını söyledi. Devlet Su İşleri tarafından 2’nci Arıtma Tesisi için ayrılan 400 milyon liralık ödeneğin de harcandığını belirten Zahir, “450 milyon liralık ek ödenekle birlikte tesis bu yıl tamamlanacak. DSİ ile birlikte geçen yıl toplam 1.3 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yıl iki kurumun su için yapacağı harcamanın 1.5 milyar lirayı bulacağını öngörüyoruz” dedi.



Atık suların yeniden kullanımı konusunda da önemli bir projeye değinen Zahir, OKA ve Avrupa Birliği destekli bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Zahir, “Atık su arıtma tesisinden çıkan suların dezenfeksiyonu ile ilgili projemiz hayata geçtiğinde, Çorum’un günlük yaklaşık 70 bin metreküp atık suyu tarımda kullanılabilecek” ifadelerini kullandı.