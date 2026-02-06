Hitit Üniversitesi’ne sağlık sertifikası verildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, çalışan sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında HİTÜ’ye “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası” verildi.

İşyerlerinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi, fiziksel aktivitenin desteklenmesi ve obezite başta olmak üzere beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla verilen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Sertifikası ile çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi de, sağlıklı beslenmeyi destekleyen uygulamaları, çalışanlara bilgilendirici faaliyetleri ve sağlığı önceleyen kurumsal yaklaşımıyla bu kriterleri başarıyla yerine getirerek sertifikayı almaya hak kazanan kurumlardan biri oldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek belgeyi teslim etti.

Muhabir: SELDA FINDIK