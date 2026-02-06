Aşgın’ın Danimarka’da bulunması nedeniyle katılamadığı toplantı, Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 690 milyon liralık borçlanma yetkisi AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. CHP ise karara şerh koydu.

BELTUR’A 60 MİLYON SERMAYE ARTIRIMI

Belediye Meclisi’nde Çorum Belediyesi iştiraki olan Beltur Kültür ve Turizm A.Ş.'nin yeni yapacağı gündüz bakımevleri, butik otel ve sosyal tesisler için sermayesinin 60 milyon lira artırılması karara bağlandı.