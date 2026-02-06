CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda yaptığı konuşmada Çorum’un su yönetimi, tarım politikaları ve kent vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Su yatırımlarının önemine dikkat çeken Yılmaz, bu yatırımların plansız uygulamalarla tarımı tehdit eder hale geldiğini savundu. Yılmaz, “Su için güzel yatırımlar yapılıyor ancak ‘şehrin 30 yıllık su ihtiyacını kurtardık’ diye manşetler attırdınız, iki yıl içerisinde Koçhisar’ın suyu bitti. Su için çok sayıda kuyu vuruluyor ama tarım da bitiriliyor. Yarın yeraltı sularının tükendiği bu şehirde ne domates ne fasulye üretilebilir” ifadelerini kullandı.

Koçhisar Barajı’nı besleyen dereye kuyu açıldığını belirten Yılmaz, buna neden müdahale edilmediğini sorarak, “Bir tarafta iyi bir şey yaparken, diğer tarafta tarımı ve çiftçiyi öldürmeyelim” dedi.

“ÇORUM’U GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ”

Konuşmasının devamında Çorum’un yıllar içerisindeki nüfus ve temsil kaybına da dikkat çeken Yılmaz, “1994 yılında Çorum Belediyesi’ni devraldınız ve 35 yıldır bu kenti aynı anlayış yönetiyor. 2002 öncesinde 600 bin olan nüfus bugün 500 binlere düştü. Milletvekili sayımız 6’dan 5’e, sonra da 4’e geriledi. Ankara’da temsil gücü zayıflayan bir kent haline geldik” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

Çorum’un sosyoekonomik göstergelerinin de gerilediğini vurgulayan Yılmaz, mezun edilen öğrenci sayısında düşüş yaşandığını, çalışan sayısından fazla emeklinin bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, “Ne mutlu kentler sıralamasındayız ne huzurlu kentler arasında yer alıyoruz. Ancak borcunu ödeyemeyen iller arasında Çorum şampiyonlar liginde” dedi.Sanayi yatırımlarında da kentin geri kaldığını dile getiren Yılmaz, “Leblebiden un, undan barut, baruttan roket yapan bir iliz. Ancak sanayi koridorunda Çorum yok. İkinci OSB’de ne kadar geç kaldığımızı bugün daha net görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Valilik, Belediye ve iktidar milletvekillerine çağrıda bulunan Yılmaz, “Sungurlu, doğru ve akıllı yatırımın en güzel örneği. Bu örnekten ders almalıyız” dedi.Kentsel dönüşüm çalışmalarını da eleştiren Yılmaz, “Belediye olarak kentsel dönüşümde sınıfta kaldık. Başarılı olduğumuz tek bir kentsel dönüşüm örneği yok. Sizin kentsel dönüşümden anladığınız şey sokak sağlıklaştırması” ifadelerini kullandı.