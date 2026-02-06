KESK Çorum Şubeler Platformu, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, depremlerde on binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın hayatının kökten değiştiği hatırlatılarak, hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

Platform tarafından yapılan açıklamada, resmi verilere göre 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı belirtilirken, bu rakamların gerçeğin yalnızca bir bölümünü yansıttığı savunuldu. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı, en az 5 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı, ILO verilerine göre ise 658 bin kişinin geçim olanaklarını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Deprem doğal bir olaydır; ancak yıkımın boyutu siyasal tercihlerin sonucudur” denilerek, rant düzeni, denetimsizlik, ihmaller ve cezasızlık politikalarının büyük yıkıma yol açtığı vurgulandı. Türkiye nüfusunun büyük bölümünün aktif fay hatları üzerinde yaşamasına rağmen bilimsel ve kamusal önlemlerin hayata geçirilmediği, imar aflarıyla riskli yapıların yasallaştırıldığı belirtildi.

KESK Çorum Şubeler Platformu, deprem sonrası kamusal hizmetlerin yetersizliğine de dikkat çekerek, Kızılay başta olmak üzere birçok kurumun işlevsiz kaldığını, aradan geçen üç yılda barınma, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerde ciddi sorunların devam ettiğini kaydetti. Konteyner kentlerin kalıcı hale geldiği, yaşam koşullarının insan onuruna aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kadınların artan bakım yükü nedeniyle çalışma yaşamından koptuğu, çocuk yoksulluğunun ve çocuk işçiliğinin yaygınlaştığı, kamulaştırmalarla güvenli barınma hakkının ihlal edildiği dile getirildi.KESK Çorum Şubeler Platformu, taleplerini ise şu başlıklarla sıraladı: “Kamu binalarının acilen bilimsel ölçütlerle denetlenmesi, deprem risk raporlarının kamu tarafından yapılması, imar aflarının kaldırılması, güvenli ve ücretsiz barınmanın sağlanması, deprem vergilerinin amacına uygun kullanılması ve emek-meslek örgütlerinin katılımıyla bağlayıcı bir Deprem Kanunu çıkarılması.”Açıklama, “Deprem değil, ihmal öldürdü. Gerçek sorumlular hesap vermelidir” ifadeleriyle sona erdi.