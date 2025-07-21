Bu hafta doğa yolculuğumuzun durağı Çorum’a yaklaşık 35 km uzaklıktaki Örencik bölgesinde, atadan kalma arazisini samimi bir mesire alanına dönüştüren Serdar Ağabey’in “Ünal’ın Yeri” oldu. Adını trafik kazasında kaybettiği rahmetli ağabeyi Ünal’dan alan bu özel mekânda, doğaya ve anılara saygı ile harmanlanmış bir hikâye dinledim.

Serdar Ağabey, tek başına bir masa ile başlamış yolculuğuna. Şimdi ise yaklaşık 30-35 masasıyla, doğayı seven herkese kucak açıyor. Ağabeyi Ünal’ın, bölgeyi adım adım gezdirirken anlattığı endemik bitkiler, doğada yaptığı çaylar, salatalar ve yemeklerle büyüyen anıları hâlâ canlı. Roma döneminden kalma surlar, kaleler, kiliseler ve mağaralarla dolu bir coğrafyada, Anadolu Parsı’ndan gri kurda, kınalı keklikten karakuşak kedilere kadar pek çok nadide türün izlerini sürdüğümüz bir yer burası.

Özellikle bölgede sadece burada yetişen sumağın Eylül-Ekim aylarında toplanabildiğini öğrenmek bizi şaşırttı. Serdar Ağabey’in kendi yaptığı salıncaklar, üzerine yazdığı Türk sineması replikleri ve doğayla uyumlu dokunuşları burayı özel kılıyor.

Güne, bol çeşit ve sohbetle dolu açık büfe kahvaltıyla başladık. Doğanın içinde, kuş sesleri eşliğinde uzayıp giden o masa başı keyfi herkesin yüzüne yansımıştı. Kahvaltıdan sonra, kampın teması olan kahveyle devam ettik. Hepa Coffee’nin kurucusu Zeynep Çenesiz Yarımca, %100 Arabica çekirdeklerden yapılan ve doğada çözünebilen tek kullanımlık filtre kahve ürününün hikayesini anlattı. Herkes kendi kahvesini doğanın içinde, kendi demledi.

Kamp alanından geçmeden ulaşılamayan, yılın her mevsimi akan küçük ama harika bir şelale de vardı. Şelalenin yolu sadece Serdar Ağabey’in yerinden geçiyor. Eğer bu alan bir gün elden giderse, o güzellik sadece hafızalarda kalacak.

Cemilbey Köyü’nden gelen Cemilbey Jandarma Karakolu ekipleri de orman yangınlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Doğa olmazsa kamp da olmaz, hayat da olmaz. Bu yüzden dikkatli ve sorumlu olmak hepimizin görevi.

Volcano Bushcraft markası da bizimleydi. El yapımı kamp ve bushcraft bıçaklarıyla, doğanın gücünü ürünlerine yansıtan bu özgün markaya ve kurucusu Volkan Dalyan’a teşekkür ederiz.

Akşam ise kampın ruhunu tamamlayan o ateş yandı. Etrafında toplandık. Elvan’ın sesi geceye ayrı bir renk kattı. Funda’nın vokaliyle birleşince halayla başlayan akşam, türkülerle ruhumuza işleyen bir geceye dönüştü.

Haftaya pazar günü rotamız: Kazankaya – İncesu parkuru. Kybele’nin izinde, tarih ve doğayı iç içe yaşayacağımız bu yürüyüşte sen de bizimle olmak istersen, @corumdogakulubu Instagram hesabından bize ulaşabilirsin.

“Kahvaltı sonrası herkes şelaleye yürüdü geçti ama ben bir çiçeğin eğilip yeniden doğrulduğu ana denk geldim. Aradığım huzuru, haftasonu sessiz bir patikanın kıyısında buldum.”

Doğada yeni bir gün, yeni bir hikayeye dönüşür. Görüşmek üzere. 🌿