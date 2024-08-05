AK Parti Çorum İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde Çorum ve Türkiye genelinde aldıkları sonuçtan memnun olmadıklarını ifade ederek, “ Biz 31 Mart Mahalli İdariler seçimini geride bıraktık. Çorum’da elde ettiğimiz sonucu yeterli görmüyoruz. Daha iyi sonuçlar almalıydık. Daha iyi sonuçlar almanın önümüzdeki süreçte milletimizin önüne çıkacağımız yeni imtihan ve sınavlarda mutlaka geçmişte eksik yaptığımız hataları telafi ederek çıkacağız.” dedi

“ÇORUM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI”

31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde Çorum’un Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ama beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

İlçelerin tamamını kazanmak istediklerini ama hedefe ulaşamadıklarını aktaran Yılmaz, “Çorum ve ülke genelinde 31 Mart seçimlerinde beklentilerimizin tamamen karşılayabildiğimizi ve çıkan sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem.” diye konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ