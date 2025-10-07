AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Merkez İlçe Koordinatörü Zekeriya Kuyumcu, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Külcü ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zerrin Yalçın ve Abdullah Yalçın, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Partili yöneticiler; İsmailköy, Paşaköy, Beydili, Çatak, Ayaz, Feruz, Türkler, Şeyh Hamza, Taşpınar ve Hamamlıçay köylerini ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde inceledi.

Muhtarlardan köyün ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini dinleyen Alagöz, dile getirilen taleplerin çözümü için notlarını aldıklarını ve gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. “Bizler köylerimize en iyi hizmeti sunmak, taleplerini karşılamak ve eksikleri gidermek için daima görevimizin başında, vatandaşımızın yanındayız” diyen Alagöz, AK Parti teşkilatlarının tek amacının vatandaşların devletin tüm imkânlarından yararlanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerde ayrıca köylerde ki parti temsilcilerini güncellediklerini ve üye çalışmaları yapıldığını belirten Alagöz, 23 yılda Çorum’a kazandırılan yatırımlar ve hayata geçirilen projeler hakkında da bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi. Köy ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Alagöz, “Hemşehrilerimizle gönül dolusu sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın her talebi bizim için bir yol haritasıdır. Onların ihtiyaçlarını dinlemek, çözüm üretmek ve gereken adımları atmak en temel görevimizdir” dedi.Bu tür ziyaretlerin vatandaşın nabzını tutmak ve halkla bağları güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Alagöz, “Durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışarak milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.