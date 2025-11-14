Coşgunsu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Parti teşkilatında aktif çalışmalarıyla bilinen Coşgunsu’nun, yeni görevinde teşkilat yapılanmalarının güçlendirilmesi ve saha çalışmalarının koordinasyonunda önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Atamanın, partinin teşkilat yapısını daha etkin ve dinamik hale getirme hedefi doğrultusunda yapıldığı öğrenildi.

İsmail Barış Coşgunsu’nun genel merkezde üstlendiği bu görev, parti tabanında da memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi