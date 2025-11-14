Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, kongre öncesinde yaptığı açıklamada, büyük buluşmaya tüm çorum halkını davet etti. Kuşcu, “Partimizin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde bir araya gelmekten ve milli görüş ruhuyla Türkiye’nin yarınlarına dair güçlü adımlar atılacak bu anlamlı güne tüm Çorum halkı davetlidir” dedi.

İl Başkanı Kuşcu, kongrenin sadece bir siyasi etkinlik değil, aynı zamanda “milli ve manevi değerlerin ışığında güçlü bir Türkiye vizyonunun” yansıtılacağı tarihi bir buluşma olacağını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenleyeceği kongrede, yeni dönem hedefleri, politik vizyon ve teşkilat yapılanması da ele alınacak.

Muhabir: Haber Merkezi