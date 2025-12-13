Çorum Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bardakçı ve Birlik Müdürü Bülent İnce, beraberinde kooperatif yönetimi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı’na ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenledi.

Karadeniz Birlik yöneticileri, güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Karadeniz Birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK