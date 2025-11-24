Kastamonu’da boks turnuvasında iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan İller Arası Boks Turnuvası Kastamonu’da gerçekleştirildi. Dün başlayan turnuvaya Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ve Kırklareli illeri olmak üzere 9 ilden sporcular katıldı. Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yumruklar adeta havada uçuştu.

Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.

Muhabir: İHA AJANS