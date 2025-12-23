Arap Filiz ve beraberindekiler, yeniden güven tazeleyerek göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin de genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapılmış ve Arap Filiz güven tazeleyerek yeniden göreve seçilmişti.

CHP İl Başkanı Solmaz da Arap Filiz ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Arap Filiz’e Dernek Başkan Yardımcıları; Alaaddin Yıldırım, Yusuf Akça, Muharrem Gökay, dernek üyeleri; Haydar Genç, Ümit Kuyu ve Ayhan Şahin’in eşlik ettiği ziyarette CHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi