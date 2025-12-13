İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanlığı’na ise Murat Keller getirildi. Daha önce Sungurlu İlçe Başkanı olarak görev yapan Tekercioğlu’nun İl Başkanlığına seçilmesinin ardından boşalan göreve Murat Keller atandı.

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu beraberinde Sungurlu İlçe Başkanı Murat Keller, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İlçe Başkan Yardımcısı Oğuzhan Şahiner, Gençlik Kolları yöneticilerinden Umay Kırımşelioğlu Genel Merkez’de parti üst düzey yetkililerini ziyaret etti.

DERVİŞOĞLU’NDAN YAKIN VE SICAK İLGİ

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir süre sohbet eden Hakar Tekercioğlu ve beraberindekiler, Çorum’un ve Sungurlu’nun sorunlarını, beklentilerini, yapılması gereken öncelikli çalışmaları ele alarak, görüş alışverişinde bulundu.

Çorum heyetiyle yakından ilgilenen Dervişoğlu, İl Başkanlığına seçilen Hakan Tekercioğlu ile Sungurlu İlçe Başkanlığına getirilen Murat Keller’e görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

ÇORUM VE SUNGURLU’NUN SORUNLARI AKTARILDIÇorum heyeti ayrıca; Genel Sekreter Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Toktaş ve Ersin Beyaz’ı da ziyaret ederek parti çalışmalarını değerlendirdi.Görüşmelerde Çorum ve Sungurlu’nun mevcut durumu, yerel teşkilatın faaliyetleri ve planlanan projeler masaya yatırıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve üst düzey yöneticiler, Çorum ve Sungurlu teşkilatının çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek her türlü desteğin süreceğini ifade etti.