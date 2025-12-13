TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerine katılarak bütçeye sert eleştiriler yönelten Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2026 bütçesinin toplumun geniş kesimlerini görmezden geldiğini savunarak, “Bu bütçe bir faiz bütçesidir” diye konuştu.

Milletvekili Tahtasız, yaptığı değerlendirmede bütçede emekçi kesimlerin yer almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu bütçede emekli yok, işçi yok, çiftçi yok, dul ve yetim yok, engelli vatandaşlarımız yok, öğretmen yok, öğrenci yok, atanamayan gençler yok, 13 milyon işsiz yok, esnaf yok, sanayici yok.”

Mehmet Tahtasız buna karşın bütçede faiz giderleri, vergiler, cezalar ve vatandaşın sırtına yüklenen yeni vergi kalemlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, bütçenin halktan yana olması gerektiğini vurgulayarak, emeklinin, işçinin, çiftçinin ve gençlerin haklarının korunması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Mehmet Tahtasız, “Bu bütçenin halktan yana olması, toplumun tüm kesimlerinin haklarının korunması için mücadelemizi son ana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ