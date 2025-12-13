Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen Şiir Dinletisi Gecesi önceki akşam saat 19.00’da Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Gönüllerin aynı ezgide buluştuğu, seçkin şiirlerin seslendirilerek edebiyatın büyülü atmosferinin katılımcılara duygu dolu anlar yaşattığı geceye Vali Ali Çalgan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili Kenan Yaşar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, HGYD Başkanı Birkan Demirci, Baro Başkanı Turan Kalıpcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Edebiyatın ve sanatın birleştirici gücünü yansıtan “Gölyazı Şiir Akşamı Dinletisi” ismiyle yapılan program edebiyat camiası ve sanatseverler yetenekli seslerin türkülerini de dinledi.

Muhabir: Haber Merkezi