İlimiz Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olup yıllardır Hollanda’da yaşayan Kadir Fırtına hayatını kaybetti.

Hollanda’da yaşayan Çorumlu iş insanı Yücel Tekaelen’in kayınpederi de olan Kadir Fırtına; Arif, Metin, Arzu, Kezban, Engin ve İbrahim Fırtına’nın da babasıydı.

Merhumun cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Hollanda’dan Osmancık’a getirildi. Cenaze Osmancık’ta ikindi namazına müteakip Beylerçelebi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi