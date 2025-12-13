Toplantıya Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü temsilcileri Asuman Yılmaz Genç ve İzlem Küllük ile ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Arslan ve Oda Başkanı Şirin’in selamlama konuşmalarıyla başlayan toplantıda kurum görüşleri alınarak Yer Seçim Tutanağı hazırlanıp süreç resmen tamamlandı.

Bu adım, Alaca OSB’nin kuruluş yolunda en kritik aşamalardan birinin başarıyla geçildiğini ve tüm kurumların ortak olumlu yaklaşımlarının süreci güçlendirdiğini gösterdi. Toplantının ardından katılımcılar, Alaca Belediyesi Selin Şahin Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Alaca OSB’nin hayata geçmesiyle ilçede yeni yatırım alanlarının açılması, üretim kapasitesinin artması ve istihdamda ciddi bir büyüme sağlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Alaca’nın, yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi hâline geleceği vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK