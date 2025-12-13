Ziyarette, kent esnafının güncel durumu, kredi mekanizmaları ve iş dünyasının beklentilerine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kooperatifin esnafın finansmana erişimi açısından üstlendiği önemli rolün altını çizdi. Çorum TSO olarak esnaf ve sanatkarların güçlenmesi adına her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek ise, esnafın sahadaki durumuna ilişkin gözlemlerini aktararak, finansman desteklerinin sürdürülebilirliği ve yeni dönemde yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR