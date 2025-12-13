Türk Kızılayı’nın yürüttüğü kan temini çalışmalarına destek vermek amacıyla kampanyaya gönüllü olarak katılan ülkücü gençler, “Bir cana umut olmak için buradayız” mesajı verdi.

Kampanya kapsamında öğrenciler, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirilirken, düzenli bağışın toplum sağlığı açısından taşıdığı kritik role dikkat çekildi.

Alaca Ülkü Ocakları Üniversite Birimi temsilcileri, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Kızılay yetkilileri ise Ülkü Ocakları gençlerine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, bağışlanan her kanın bir hayat kurtardığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi