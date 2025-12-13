Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yurt Müdürü Zehra Kaya ile beraberindeki öğrenciler Vali Ali Çalgan tarafından makamda kabul edildi.

Ziyarette, Boğazkale İlkokulu’nda yürütülmesi planlanan kitap kampanyasına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken, kampanyanın çocukların eğitim hayatına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Vali Çalgan, kitap kampanyasında gönüllü olarak yer alan üniversite öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, çocukların hayal dünyasını geliştiren bu tür projelerin önemine dikkat çekti. Çalgan ayrıca, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Anadolu Yurt Müdürlüğü yetkilileri, kitaplarla büyüyen çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım attığını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK