Üretim üssü olma yolunda ilerleyen Çorum'da sanayiciye can suyu olacak hamle geldi. Müteşebbis Heyet kararıyla harekete geçen OSB yönetimi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) girişindeki 103 dönümlük araziyi sanayi parseline dönüştürdü. Bölgede yer sorunu çözülürken, tahsis süreci için takvim netleşti ve yatırımcı için takvim işlemeye başladı.

Satışa çıkan arazilerde “yerim hazır değil” bahanesi ortadan kalktı. Satışa çıkan 22 parselin elektriğinden suyuna, doğalgazından atık su hattına kadar tüm altyapısı eksiksiz tamamlandı. Yatırımcı, tahsis işleminin hemen ardından fabrikasının temelini atabilecek duruma getirildi.

Çorum OSB'nin 215 hektarlık Tevsii 2 bölgesinde yer alan araziler, farklı ölçekteki yatırımlara uygun planlandı. Parseller 3 bin ile 7 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerde sanayicinin farklı ölçekteki yatırımlarına göre sunuldu.

BAŞVURU ALINIYOR

Yatırımcı için kritik takvim işlemeye başladı. Arsa tahsisleri için başvurular resmen erişime açıldı. Yer kapmak isteyen sanayicinin elini çabuk tutması gerekiyor; sistem 21 Aralık 2025 günü kapanacak. Bürokrasi de rafa kalktı. Başvurular için kapı kapı dolaşılmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın MEYDİP sistemi (https://meydip.sanayi.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapanlar, saniyeler içinde talebini iletebilecek.

Parsel krokileri ve şartname ise OSB’nin sitesinde Detay için “https://www.corumosb.org.tr/wp-content/uploads/2025/12/01122025-21122025.pdf” adresinden erişime açıldı.

