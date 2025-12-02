MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol’un Genel Merkezde görev alacak olması ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün’ün ise işlerinin yoğunluğu nedeni ile yaşanan görev değişiminin ardından devir-teslim töreni düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdirleri, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ın oluru ile Sungurlu İlçe Başkanlığı’na atanan Etem Alaf ile Osmancık İlçe Başkanlığı’na atanan Bekir Dağ törenle görevi devraldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak bugüne kadar teşkilata verdikleri emek ve katkılardan dolayı Özyol ile Ergün’e teşekkür ederken, Alaf ve Dağ’a da hayırlı olsun diyerek görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Çıplak: “Kutsal dava sancağımızın daha da yükseğe taşınacağına olan inancımız tamdır. Rabbim, yeni görevinde Bekir Dağ ve Etem Alaf’a hayırlı, uğurlu ve başarılı hizmetler nasip eylesin. Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in kutlu yürüyüşü daim olsun” diye konuştu.

Devir teslim törenlerinde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi