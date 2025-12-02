İddiaya göre Z.S., Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 6. Sokak'ta boş arsada belediye ekiplerince budaması yapılan çam dallarını yakacak olarak almak istedi.

Bu sırada arsa sahibi olduğunu iddia eden M.K., dalları kendisinin yakacağını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili M.K.’yı ifadeye götürerek inceleme başlattı.