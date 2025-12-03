Çorum Hıdırlık Hafızlık Erkek Kur’an Kursu öğrencileri, sosyal sorumluluk bilincini küçük yaşta en güçlü hâliyle gösteren anlamlı bir bağışa imza attı. İnşaatında sona yaklaşılan Hıdırlık Kur’an Kursu için öğrenciler, kendi biriktirdikleri harçlıkları bağışlayarak hem duyarlılıklarını hem de dayanışma ruhunu ortaya koydu.

Kurs yöneticisi Hidayet Sert ile birlikte Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ı ziyaret eden öğrenciler, yaptıkları bağışları Müftü Yıldırım’a teslim etti. Ziyarette öğrencilerin bağış kararı, Müftü Yıldırım tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, öğrencilerin bu örnek hareketinin takdire şayan olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kendi harçlıklarını biriktirip böyle hayırlı bir işe yönlendirmeleri geleceğimiz adına çok kıymetli. Bu duyarlı davranışlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Hıdırlık Kur’an Kursu’nun inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı ifade edilirken, öğrencilerin yaptığı bağışın sürece katkı sağlayacağı belirtildi. Kurs yönetimi, yapılan bağışın manevi değerinin büyük olduğunu vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi