Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Aralık Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği’nde yapılan toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 2026 yılı işletme ihalesi ile 2026 yılı bütçesi de gündeme alınarak görüşüldü.

Vali Ali Çalgan, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına kavuşturulması için kurumların iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi