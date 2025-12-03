Çorum’da vatandaşların kış mevsiminde güvenli seyahat edebilmesi için alınacak önlemler, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında düzenlenen Kış Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı’nda karara bağlandı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Şube Şeflikleri, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Kurumlar, kış aylarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik hazırlık ve planlamalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, kış mevsimi boyunca uygulanacak başlıca tedbirler şöyle sıralandı:

“15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 tarihlerinde şehirler arası yollarda kış lastiği zorunluluğu ve denetimlerin artırılması, kurallara uymayanlara idari işlem uygulanması, şehir içi ve şehirler arası yollarda hız, emniyet kemeri, cep telefonu, yaya geçidi ve diğer trafik kurallarına yönelik etkin kontrollerin yapılması, yoğun kar, buzlanma, tipi, çığ ve heyelan durumlarında iller arası koordinasyonun sağlanması ve araçların güvenli alanlarda bekletilmesi, trafik yoğunluğu ve yol kapanmalarında alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılması, mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce acil yardım sağlanması, gerektiğinde kamu tesisleri ve yurtların kullanılması, kamyon, tanker ve römorklarda kış şartlarına uygun ekipman ve teknik donanım kontrollerinin yapılması, mevsime uygun yatay ve düşey trafik işaretlerinin gözden geçirilerek eksiklerin giderilmesi, okul servislerinin yönetmeliğe uygunluğunun titizlikle denetlenmesi, sis, buzlanma ve olumsuz hava koşullarında sürücülerin ekip araçlarıyla uyarılması, yorgun ve uykusuz sürücülerin dinlenmeye yönlendirilmesi, şehir içi, şehirler arası ve köy yollarının kesintisiz açık tutulması için ekiplerin hazır bulundurulması.”

Toplantının ardından konuşan Vali Ali Çalgan, kış mevsiminde vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm tedbirlerin önceden planlandığını belirtti. Kurumlar arası iletişimin en üst düzeyde sağlanacağını vurgulayan Çalgan, “Sürücülerimizin kış şartlarını dikkate alarak trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmeleri hayati önem taşımaktadır.” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ