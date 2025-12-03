Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sungurlu'ya gelerek hızlı tren inşaatı şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, il ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Ziyarette proje yetkilileri tarafından imalat süreçleri, tünel ve viyadük çalışmalarının son durumu ile genel iş takvimi hakkında teknik bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda ayrıca Sungurlu’da planlanan yük ve yolcu duraklarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, bu durakların ilçeye ve Organize Sanayi Bölgesi’ne önemli lojistik ve ulaşım katkıları sağlayacağı belirtildi. Demiryolu inşa çalışmalarının zemin iyileştirme, üstyapı, ray montajı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamalarında planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi. Hattın tamamlanmasıyla Ankara–Çorum arası seyahat süresinin kısalacağı ve bölgenin ekonomik-sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağı vurgulandı. Bakan Uraloğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgiler aldı ve personele teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi